De slag om Bastogne, waar twee broers strijden om de sjerp: "Niemand weet waarom ze ooit ruzie kregen" Sacha Kester

09 oktober 2018

14u53

Bron: de Volkskrant 0 Bastogne is vooral bekend van het Ardennenoffensief dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Nu is de stad het strijdtoneel van twee broers, die er allebei burgemeester willen zijn.

Benoît Lutgen is al zes jaar burgemeester van Bastogne (Bastenaken), en het leek erop dat hij dat ook wel zou blijven. Zijn partij, de christen-democratische cdH, is altijd heer en meester geweest in de regio, en er was geen enkele reden om te denken dat de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober daar iets aan zouden veranderen. Totdat zich vorige maand een serieuze nieuwkomer meldde. Zijn broer.

"Of dat pijnlijk is?" Mijnheer de burgemeester barst bij deze vraag in lachen uit. "Natuurlijk!", zegt hij bulderend in een kort telefoongesprek. "Het is een uitermate ongelukkige situatie."

