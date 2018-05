De schrik van elke foutparkeerder: scanauto's controleren maar liefst 2.000 auto's per uur

Kristof Aerts

24 mei 2018

16u48

Bron: eigen berichtgeving

4

Na Brugge en Brussel start Gent een project met een scanwagen. Dat is een auto uitgerust met ANPR-camera’s die door de stad rijdt en per uur 2.000 nummerplaten scant. Wie niet betaald heeft om te parkeren, vliegt op de bon. De pakkans wordt in grootsteden meteen een pak groter dan wanneer parkeerwachters de straten doorwandelen. Mede dankzij de nieuwe camerawet.