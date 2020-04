De satellietentrein van Elon Musk gemist? Vanavond nieuwe kans mvdb Bron: Noodweer Benelux

24 april 2020

17u49 264 Wie donderdagavond de satellietentrein van Elon Musk aan onze hemel heeft gemist, krijgt deze avond een nieuwe kans. De flamboyante ondernemer wil met zijn Starlink-project supersnel internet op elke uithoek op aarde bewerkstelligen en realiseert dit door duizenden satellieten te lanceren.

“De satellieten gebruiken zonne-energie om zichzelf te voorzien van energie. Het is net door de aanwezigheid van deze zonnepanelen dat wij op Aarde de satellieten kunnen waarnemen”, weet Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Bij helder weer en voldoende donkere omstandigheden is de ‘ketting’ van tientallen lichtjes opnieuw te zien in westelijke richtingen. Wie ze wil spotten, moet even vóór 22.00 uur richting westen kijken. Een tweede episode volgt net nà 22.00 uur. “Dit duurt slechts enkele minuten, dus op tijd klaar staan is de boodschap”, stelt Roose. Qua weerbeeld verwacht NoodweerBenelux geen problemen met de bewolking. “Diverse weermodellen laten een hoeveelheid hoge bewolking zien, maar veel problemen mag dat niet opleveren.”

