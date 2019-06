De Roover: "We willen weten hoe ver Vlaams Belang wil gaan om te regeren” kv

08 juni 2019

00u07

Bron: Belga 0 N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover verdedigt de gesprekken die Bart De Wever voert met Vlaams Belang over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. "We willen weten hoe ver het Vlaams Belang wil gaan om beleid te voeren", zegt hij in "De afspraak op vrijdag".

"Wij hebben tot hier toe Vlaams Belang de luxe gegeven om zich achter het cordon sanitaire te installeren en nooit aan politiek te doen en zich nooit de vraag te stellen: hoe ver willen wij gaan om beleid te voeren", zegt De Roover. "Die vraag komt nu wel en heel concreet op tafel: wat willen jullie doen om beleid te voeren. Als zij de lat daarbij op een niveau in de buurt van de N-VA leggen, dan zouden wij wel heel gek zijn om de kiezer opzij te schuiven."

"Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zit voor het eerst met het dilemma: ga ik voor mijn partijprogramma of voor het compromis", aldus De Roover. "Als morgen Vlaams Belang een bepaalde eis stelt - en we hebben deze week een aantal voorbeelden gehad - waarvan wij zeggen daar kunnen wij echt niet overheen, dan is het antwoord neen.”



De Roover wil zich niet blindstaren op de uitspraken van VB-leden zoals Filip Dewinter of Sam Van Rooy. "Het interesseert mij niet of meneer Van Rooy in het parlement komt, mij interesseert welk knopje meneer Van Rooy gaat indrukken over een concreet regeerakkoord. Dat is het punt wat onderhandeld wordt."

"Als meneer Van Rooy bereid is rode lijnen te overschrijden, dan kunnen wij babbelen, als hij daar niet toe bereid is, dan eindigt het verhaal. Maar ik denk dat je dat gesprek op een ernstige manier moet doen en dat je niet voortdurend met die stoplap cordon sanitaire kunt afkomen,” besluit De Roover.

Volgens de N-VA-Kamerfractieleider ligt de bal in het kamp van Van Grieken. Die moet de "interne hygiëne" in zijn partij bewaken. "Als hij die zuiverheid en duidelijkheid niet kan geven, stelt hij zichzelf buiten de mogelijkheid om aan het beleid mee te doen. (...) Ik wil namelijk wel eens weten of die mensen in een normale coalitie kunnen functioneren.”