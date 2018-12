De Roover: “Waarom zou N-VA uit regering stappen? We zijn goed bezig” Jef Artois en Dirk Van den Bogaert

05 december 2018

11u11

Bron: VTM NIEUWS 7 N-VA stapt (voorlopig) niet uit de regering, ook al wordt er in de commissie voor het migratiepact gestemd. Dat zegt Kamerfractieleider Peter De Roover formeel aan VTM NIEUWS.

N-VA blijft tegen het pact gekant en zal dan ook tegen een resolutie stemmen die zich achter de VN-tekst schaart. Maar De Roover zegt ook dat een resolutie de regering niet bindt. Hij vindt het goed dat het debat in de Kamer gevoerd wordt en dat zo de standpunten van de verschillende partijen duidelijk worden. “De publieke opinie kan niet genoeg geïnformeerd zijn”, aldus De Roover. Als premier Charles Michel in de huidige omstandigheden naar Marrakech trekt, is hij niet gedekt door de regering, zegt De Roover wel nog.

Maar blijft N-VA dan in de regering? “Waarom zouden we eruit stappen? Ik zie geen goede reden om eruit te stappen. We zijn goed bezig!”, besluit De Roover. Hij geeft ook aan dat de premier België in Marrakech niet zal binden aan het pact. “Als hij zegt dat hij de regering daaraan gaat binden zonder dat hij het akkoord heeft van alle coalitiepartners, dan heeft hij een regeringscrisis veroorzaakt. Maar ik neem aan dat de premier de regels wel zal volgen, hij heeft dat altijd al gedaan, dan zal hij dat nu ook wel doen”, besluit De Roover. “Het punt is dat België, zolang wij in de regering zitten, het pact van Marrakech niet steunt.”