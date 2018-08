De reuzenberenklauw: wat is dat en waarom is het zo gevaarlijk? Annick Wellens

21 augustus 2018

14u29 0 De reuzenberenklauw rukt op langs de Vlaamse gewestwegen en de plant is behoorlijk gevaarlijk. Onder invloed van de zon kan die immers voor ernstige brandwonden zorgen. Maar hoe herken je hem en wat doet hij precies?

De reuzenberenklauwplant is eigenlijk afkomstig vanuit Zuidwest-Azië, maar verspreidde zich in Europa omwille van de import ervan. De ‘mooie’ plant werd immers ingevoerd als tuinplant en pas later besefte men dat het sap ervan gevaarlijk was. Toen was het eigenlijk al te laat en had de plant zich in het wild verspreid.

Hoe ziet de plant eruit?

Je kan de plant herkennen aan de witte bloemen en klauwvormige bladeren. Vandaar de originele naam. De plant is niet enkel gevaarlijk, maar kan ook behoorlijk groot worden – tot zelfs vier meter.

Waarom is de plant gevaarlijk?

De reuzenberenklauw zelf is eigenlijk niet schadelijk, wel het sap dat wordt afgescheiden. Dat sap irriteert de huid waardoor er rode en jeukende vlekken ontstaan. Na enkele uren kunnen er zich zelfs blaren ontwikkelen die op brandwonden lijken. Raak je de plant met je handen aan en wrijf je daarna in je ogen, kan permanente blindheid ook een gevolg zijn.

Hoe vermijd je dat de plant in je tuin gaat woekeren?

Snel ingrijpen is de boodschap. Kleine populaties kan je nog bestrijden, maar het vernietigen van talrijke bloemen vereist een langdurige en intensieve inzet. Tijdens het bestrijden, mag je de planten overigens niet aanraken! Denk er ook aan dat het sap soms zelfs doorheen kledij kan dringen.

Wanneer je de reuzenberenklauw ergens langs de openbare weg ziet, kan je trouwens maar beter de lokale groendienst verwittigen. Zij hebben de nodige expertise en apparatuur om op een gepaste manier met het groene geweld om te gaan.

Wat doe ik bij contact?

Het antigifcentrum raadt aan om de huid meteen grondig te wassen en zeker van kledij te wisselen. Omdat de letsels dezelfde symptomen vertonen als die van brandwonden, moet je na contact ook enkele weken direct zonlicht trachten te vermijden.