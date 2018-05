De remedie tegen vertragingen op het spoor: 6.000 smartwatches dvda

23 mei 2018

08u57

Bron: De Tijd - Belga - VTM Nieuws 0 In april reed net geen negentig procent van alle passagierstreinen stipt op tijd. Tien procent van de treinen bereikte dus met meer dan zes minuten vertraging haar bestemming. Dat blijkt uit stiptheidscijfers van de NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel. In april vorig jaar lag de stiptheid 3,4 procentpunten hoger, waardoor het over de grootste daling sinds lange tijd gaat. Toch was april tot nu toe de best maand van dit jaar. Dat schrijft De Tijd.

De zwakke stiptheid van de treinen afgelopen maand is volgens de NMBS een gevolg van een reeks incidenten. Zo reed een ontkoppeld treinstel van Brussel-Noord naar Schaarbeek, wat voor meer dan 4.000 minuten vertraging zorgde. Een zieke treinbestuurder zorgde dan weer voor 1.450 minuten vertraging. “Als die incidenten zich voordoen op belangrijke assen, heeft dat een zware impact op het net”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

NMBS en Infrabel zitten door de vele vertragingen onder de doelstellingen van de federale regering, die stiptheid een erg hoge prioriteit geeft. Toch is Infrabel optimistisch: “April was tot nu de beste maand van het jaar”, klinkt het.

De NMBS onderneemt wel actie en heeft intussen een systeem opgezet om pannes sneller op te sporen. Daarnaast zal de NMBS 6.000 smartwatches kopen zodat treinbegeleiders de treinen precies op tijd kunnen laten vertrekken.

Tot slot raakt ook het probleem met afgeschafte treinen maar niet onder controle. Vorige maand werden er 1.450 treinen afgeschaft. Dat is 1,4 procent van alle treinen en het cijfer is tevens een stuk hoger dan de 0,8 procent van in april 2017.