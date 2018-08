De regen komt eraan en die zal beter ruiken dan ooit tevoren Annick Wellens

03 augustus 2018

18u20 12 Wie dacht dat Belgen de regen nooit oprecht zouden omarmen, beleefde nog geen zomer zoals deze. Na wekenlang puffen en zweten kijkt de Belg ongetwijfeld halsstarrig uit naar een goede plonsbui. En de geur ervan!

Al is het lang geleden dat het nog eens goed regende, iedereen herinnert zich vast nog wel de geur ervan. Zeker na enkele gloeiendhete dagen (of weken) ruiken de druppels op het asfalt extra goed. Maar hoe komt dat eigenlijk? Regen is toch maar gewoon wat vocht dat uit de hemel valt?

Eigenlijk niet. Regen mengt zich tot een mix die bestaat uit plantaardige oliën, bacteriesporen en ozon. Dat mengsel is verantwoordelijk voor de krachtige geur van regen. De oliën, die een belangrijk onderdeel van de geur uitmaken, zijn afkomstig van planten en worden enkel afgescheiden tijdens droge periodes. Op die manier trachten de planten concurrenten op afstand te houden zodat ze het schaarse water niet moeten delen. Wanneer het regent gaat de olie zich met het water mengen. Het resultaat verdampt.

Daarnaast komen de oliën in contact met sporen die door bacteriën worden gevormd. Die sporen verspreiden zich door de kracht van dikke regendruppels die op de grond landen. Het resultaat is een aangename muskusgeur, dezelfde geur die vrijkomt wanneer je de aarde in je tuin omwoelt. Daarnaast speelt het ozon (O3) molecuul een rol bij de heerlijk zoete lucht van regen. Vooral na hevige onweersbuien ruik je het ozon molecuul extra hard.

Psychologische factoren

Het is trouwens niet pure wetenschap waarom we zo verlekkerd zijn op het odeur van regen. Er zijn ook enkele psychologische factoren die dat verschijnsel verklaren. We associëren regen vaak met groen, zeker nu alles er dor en doods uitziet. Dat maakt duidelijk dat wij regen nodig hebben om te overleven. Planten en dieren, onze voornaamste voedselbron, zijn er immers afhankelijk van. En beide zijn overvloediger aanwezig tijdens regenachtige periodes.

Wetenschap of psychologie, het zal voor velen hoe dan ook genieten worden tijdens de eerste regenbui sinds weken!

Meer over lifestyle en vrije tijd