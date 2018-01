De premier doet het alweer via Facebook en schrijft ons een nieuwjaarsbrief RW

Premier Charles Michel (MR). In een nieuwjaarsbrief op Facebook heeft premier Charles Michel (MR) zijn ambities onderlijnd voor het komende jaar. "We gaan onze inspannigen opvoeren." En, niet onbelangrijk, hij bevestigt er de kernuitstap in 2025.

Voor de tweede keer in korte tijd heeft premier Michel het volk toegesproken via Facebook. Begin dit jaar zette hij op die plaats nog zijn visie uiteen over de kwestie-Soedan, nu heeft hij een nieuwe post geplaatst, die leest als een nieuwjaarsbrief. Na gelukwensen aan de burger en een opsomming van wat de regering al gerealiseerd heeft, blikt hij vooruit op 2018.

Het werk is nog niet gedaan, is de boodschap. "We hebben nog meer dan 400 dagen om actie te ondernemen", schrijft hij. "We gaan onze inspanningen nog opvoeren." Lees: ook al komen de gemeenteraadsverkiezingen aan, deze regering zal niet stilvallen door kieskoorts.

De premier wil nog een aantal belangrijke doorbraken realiseren in de komende maanden. Zo wijst naar het grote investeringspact, waarbij voor 60 miljard euro in energie, mobiliteit en digitale ontwikkeling moet worden gepompt. Ook het energiepact komt aan bod in zijn tekst. Hij benadrukt dat het parlement een wet heeft gestemd die voorziet dat de kerncentrales in 2025 gesloten moeten worden. Die wet moet ook worden uitgevoerd. De N-VA, de grootste coalitiepartner, had dat de voorbije weken ter discussie gesteld.

Tegelijk wil Michel de arbeidsmarkt verder flexibiliseren, op een moment dat bedrijven steeds meer moeite hebben om vacatures in te vullen. Hij heeft bij de verschillende regeringspartijen gepolst welke maatregelen zij er nog absoluut door willen krijgen. Het gaat dan om ingrepen die eerder al opgenomen zijn in het regeerakkoord, maar nooit zijn uitgevoerd geweest. Denk daarbij aan de gemeenschapsdienst voor werklozen of bijkomende maatregelen om langdurig zieken weer aan het werk te helpen.

Na de Facebook-post over de Soedan-kwestie kreeg de premier heel wat positieve reacties van het publiek. Hij heeft zich nu voorgenomen om meer via die weg te communiceren omdat hij aanvoelt dat de boodschap dan effectief overkomt bij de burger.