De postjes zijn verdeeld in Brussel: regeringsleden leggen straks eed af IB

18 juli 2019

02u36

Bron: Belga 2 De nieuwe Brusselse regering is bekend en bestaat uit twee vertrouwde gezichten - minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet - en zes nieuwkomers. Dat blijkt uit de samenstelling van de regering, die verspreid werd nadat de coalitiepartners PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a gisterenavond hun fiat gaven voor de nieuwe bestuursploeg.

De aankondiging van de volledige regering liep enige vertraging op, omdat Ecolo op het laatste moment op zoek moest naar een nieuwe kandidaat-staatssecretaris, aangezien de kandidatuur van Isabelle Pauthier werd weggestemd bij de Algemene Vergadering. Na een vergadering van meer dan zeven uur schoven de Franstalige groenen uiteindelijk Barbara Trachte naar voren als staatssecretaris voor Economische Transitie en Onderzoek.



Samenstelling van de nieuwe Brusselse regering

Rudi Vervoort (PS) blijft in de nieuwe Brusselse regering minister-president, bevoegd voor huisvesting en stadsvernieuwing, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en preventie, toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang, betalend personenvervoer.





Elke Van den Brandt (Groen) wordt minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Ze is ook bevoegd voor sociale integratie en gezondheid (GGC). Als voorzitster van de VGC is ze ook bevoegd voor begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid.



Alain Maron (Ecolo) is minister van Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid. Hij is ook bevoegd voor Energie, Water, Netheid, Haven van Brussel en gezondheid.



Ecolo heeft Barbara Trachte aangeduid als staatssecretaris in de Brusselse regering. Zij wordt staatssecretaris voor Economische Transitie en Onderzoek. Ze wordt ook minister-president van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), bevoegd voor Economie, Ambtenarenzaken, Openbaar Ambt en Gezinsbeleid.

Sven Gatz (Open Vld) wordt minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid. Hij is ook bevoegd voor Toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang (samen met Vervoort), Statistiek, Stedenbouw en Patrimonium, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Binnen de VGC is hij ook bevoegd voor Onderwijs.

Bernard Clerfayt (DéFI) is minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag.

Nawal Ben Hamou (PS) wordt staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Ze heeft ook een reeks bevoegdheden in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) zoals Sociale Integratie, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Pascal Smet (one.brussels-sp.a) is staatssecretaris voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Binnen de VGC is hij minister van Jeugd, Cultuur en Sport.

De meerderheid stelt ook Rachid Madrane (PS) voor als voorzitter van het Parlement. Oud-minister Guy Vanhengel (Open Vld) wordt eerste ondervoorzitter en Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) voorzitter van de Raad van de VGC.

De leden van de regering leggen vanaf half tien 's morgens de eed af in het Brussels Parlement. Minister-president Rudi Vervoort legt om half twee 's middags zijn eed af bij de koning, waarna een eerste ministerraad volgt. De regeerverklaring is voorzien om half drie.