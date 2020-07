De post openen, naar de bioscoop gaan of fitnessen? Dit is het risico op besmetting dat eraan verbonden is AW

14 juli 2020

09u25 58 Er is een nieuwe grafiek opgedoken - samengesteld door de Texas Medical Association (TMA) – die het risico op besmetting met het coronavirus inschat van verschillende activiteiten. Zelfs al gelden er in Amerika andere wetten en regels, dit overzicht geeft een goed idee van hoeveel risico er verbonden is aan dagdagelijkse bezigheden. Want de post openen of de kinderen afzetten op kamp doen we allemaal op dezelfde manier.



In de grafiek worden 37 dagdagelijkse activiteiten onder de loep genomen, en gerangschikt volgens het risico dat eraan verbonden is op een schaal van 10. Volgens deze grafiek zijn activiteiten zoals de post openen, eten afhalen en de auto tanken alvast veilig. Maar op café gaan, een muziekconcert bijwonen en fitnessen is al een pak gevaarlijker volgens de TMA.



De grafiek is gebaseerd op de veronderstelling dat de afstandsregel in acht wordt genomen, evenals het dragen van een mondmasker. Toch moet het resultaat met een korreltje zout worden genomen, volgens het hoofd van de TMA, Diane Fite. “Dit zijn aannames op basis van een gemiddelde", kadert Fite.