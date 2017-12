De 'Pessimistengids' van Bloomberg: Trump wint opnieuw, België splitst ADN

19u06

Bron: Belga 8 Reuters Bloomberg heeft zijn ' Pessimistengids 2018 ' uitgebracht. Daarin zet het financiële nieuwsagentschap enkele pessimistische scenario's uiteen voor de komende jaren. Een van de scenario's maakt gewag van een splitsing van België in drie delen in 2028.

Bloomberg zegt dat de scenario's niet bedoeld zijn als voorspellingen. "Het zijn provocatieve ideeën die u moeten doen nadenken over hoe snel onze wereld aan het veranderen is", luidt het. "Het is een poging om niet enkel naar de potentiële schokken van het komende jaar te kijken, maar ook om na te gaan hoe ze het komende decennium vorm kunnen geven." In 2015 waren de overwinning van Donald Trump en de brexit twee scenario's van de Pessimistengids die wel werkelijkheid werden.

Chaos

In een scenario van deze editie wint Trump in 2020 opnieuw de verkiezingen. Het draait echter uit op chaos, met onder meer een beurscrash en een ingestorte gezondheidszorg. In 2024 wint de Democraat Jimmy Kimmel de verkiezingen na een campagne waarin hij nationale gezondheidszorg belooft. Het land blijft echter verdeeld en er ontstaan rellen. In 2028 zijn er vier presidentskandidaten, maar geen enkele haalt de benodigde kiesmannen binnen. De politieke chaos is compleet.

Afscheiding na afscheiding

Andere scenario's zijn er onder meer over de bitcoin als vervanger van de banken, een aanval van Noord-Korea, de ondergang van Facebook door 'fake news' en de handelsoorlog met China. In een scenario over Europa begint Bloomberg bij protesten tegen een pensioenhervorming in Frankrijk. Pensioenproblemen drijven daarna Portugal, Italië, Spanje en Griekenland opnieuw in een financiële crisis. Er ontstaan conflicten tussen generaties.

Uiteindelijk valt Europa volgens datzelfde scenario uiteen. In 2022 kiest Schotland ervoor om zich af te scheiden van Groot-Brittannië en in 2024 stemmen de Catalanen voor een scheiding met Spanje, dat tegen dan te arm geworden is om militair te reageren op de afscheiding. Het Bloomberg-scenario over Europa sluit af in 2028 met de splitsing van België in een Franstalig, een Vlaams en Brussels deel.