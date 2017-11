De Pauw: "Ja, ik zal wel eens langs iemands huis gereden zijn" Redactie

Tv-maker Bart De Pauw heeft in de studio van VTM Nieuws gereageerd op de aantijgingen aan zijn adres en het einde van de samenwerking met de VRT. Volgens De Pauw kan hij zichzelf niet verdedigen en is zijn proces al gemaakt. Hij ontkent echter niet "onnozel en flirterig" gedaan te hebben of "wel eens langs iemands huis te zijn gereden".

De Pauw zegt zelf met het nieuws naar buiten te zijn gekomen omdat hij signalen uit de sector had gekregen dat bepaalde media onderzoek naar hem deden. Vorige week donderdag werd hij dan bij de CEO van de VRT geroepen waar hem naar eigen zeggen medegedeeld werd dat de samenwerking werd stopgezet. "Ik kreeg niet de kans mij daar te verdedigen", aldus De Pauw.

Pas afgelopen dinsdag werd De Pauw bij de preventieadviseur geroepen. "Ze zeggen dat wij sms'en hebben mogen inkijken, maar dat is niet waar. Wij hebben geen context gekregen, niets."

"Boksmatch zonder bokshandschoenen"

De CEO van de VRT spreekt volgens De Pauw "niet de waarheid" als die zegt dat hij zich heeft kunnen verdedigen. "Ik heb enkel vage omschrijvingen en algemeenheden gekregen, geen context. Ik heb zelfs geen citaten gekregen om de anonieme bronnen te beschermen, wat hun goed recht is. Maar ik zit in een boksmatch zonder bokshandschoenen en ik kan mij niet verdedigen. Ik heb geen idee waar het over gaat."

De Pauw ontkent niet "onnozele, flirterige sms'en" te hebben gestuurd. "Wie heeft dat nog nooit gedaan? Iedereen doet dat toch? Wij werken op een set, gaan los met elkaar om, maken schunnige moppen. En als ik na een feestje eens iets gestuurd heb, zal ik mij meteen geëxcuseerd hebben. Maar als dat de dingen zijn..."

"Dat is toch geen intrusie in iemands leven?"

Of dat dan "honderden berichten" zijn? "Ja, in 30 jaar tijd zal ik wel honderden berichten gestuurd hebben, maar nogmaals: wat zijn die berichten? Wat is de inhoud daarvan? Stalking is wel een strafbaar feit, hé. Wanneer die gestuurd zijn? Geen idee."

Gevraagd of De Pauw ooit doelbewust aan mensen hun huis voorbij is gereden, ontkende hij dat niet. "Ja, ik zal ooit wel eens aan iemand zijn huis voorbijgereden zijn ja, maar dat is toch iets anders dan een intrusie in iemand zijn leven? Dat zijn zware beschuldigingen."

De Pauw ontkent stellig dat hij verschillende simkaarten heeft gebruikt om te sms'en. "Meneer Lembrechts zit daar maar dingen uit anonieme getuigenissen te citeren. Waar is zijn integriteit dan naartoe? Ik lees ook maar dingen uit de krant en moet aan mijn kinderen uitleggen wat er aan de hand is. En ik kan het niet zeggen, want ik weet het niet."

"Buitengezet als een vuilniszak"

De Pauws carrière is volgens hem voorbij. "Mijn proces is gemaakt. Ik ben buitengezet als een vuilniszak. Ik ben mijn job kwijt. Ik ben veroordeeld tot 'dat is die kerel die die feiten pleegt'. Schuld of onschuld is niet meer belangrijk. De beschuldiging is nu genoeg. Dus ja, ik onderzoek met mijn advocaat hoe we ons daartegen kunnen weren."