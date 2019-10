De parachutemoord: aparte zaak die Vlaanderen in twee kampen verdeelde

Binnen enkele weken is het precies 13 jaar geleden dat Els Van Doren (36) te pletter stortte in het Limburgse Opglabbeek. Haar parachute was gesaboteerd door haar liefdesrivale Els Clottemans (nu 35). In 2010 werd ze daarvoor veroordeeld tot 30 jaar cel. Negen jaar later heeft ze een aanvraag ingediend om vervroegd vrijgelaten te worden . De uiterst geraffineerde moord verdeelde het land in twee kampen. Ook nu nog geloven de enen dat de daderes ten onrechte tot 30 jaar cel veroordeeld werd, want materiële bewijzen tegen haar werden er nooit gevonden. Volgens anderen is ze schuldig omdat ze de enige was die een motief had om Van Doren om te brengen.