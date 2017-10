De ouders van onze journalist waren in Delhaize tijdens Bendeoverval: "Voor het eerst in 32 jaar lijkt het te bewegen in de zaak die hun leven veranderd heeft" Ken Standaert

23u13 0 Photo News In 1985 sloeg de Bende van Nijvel toe in de Delhaize van Aalst. Ken Standaert is de journalist die zaterdag in HLN de primeur bracht over 'De Reus' samen met zijn collega Rutger Lievens. Maar Kens ouders waren ook in de Delhaize in Aalst tijdens de laatste overval van de Bende. Ze overleefden het, maar het drama tekende hen voor het leven. Ken schreef er deze persoonlijke tekst over.

“Zou een lederen jas kogels tegenhouden?” Die gedachte ging door het hoofd van m’n moeder toen ze op 9 november 1985 in de Aalsterse Delhaize liep. Op dat ogenblik was er nog geen schot gelost. Ze was - net als mijn vader - amper 24 en de Bende van Nijvel had enkele weken voordien opnieuw gruwelijk toegeslagen in Eigenbrakel en Overijse. Angst regeerde het land. Al meer dan 3 jaar was de Bende ongrijpbaar. En de rijkswachter die aan de voorzijde van de Delhaize de wacht hield in zijn R4’tje had m’n moeder geen veilig gevoel gegeven toen ze de supermarkt binnenwandelde. Anders vraag je je niet af of leder beter bestand zou zijn tegen kogels. Niets was opgewassen tegen de niets ontziende moordenaars die even later de parking aan de achterzijde van de Delhaize zouden oprijden. Ze knalden zonder één moment te aarzelen het gezin overhoop dat mijn ouders de hele avond gekruist hadden terwijl ze hun boodschappenlijstje afwerkten.

Nee, ze zou geen smeerkaas meenemen. Ze weet ook niet meer hoelang ze daar voor die koeltoog treuzelde. Met haar rug naar de kassa’s bij de uitgang naar de parking. Maar ze besliste het doosje niet in haar kar te leggen en om samen met mijn vader naar de achterzijde van de supermarkt, in de richting van de drankafdeling te stappen. Twee passen later barstte de hel los. Voor iedereen die er rondliep. En dus ook voor mijn ouders. Doffe knallen. Ze wisten direct dat “zij" het waren. De winkelkar wordt weggeduwd. Lopen. Elk een verschillende gang in. Geroep en getier. En gedrum bij uitgang aan de voorzijde van de supermarkt. Een gevecht om snel uit die winkel te geraken. En eenmaal buiten het besef dat je de ander nergens ziet.

Mijn vader keert op zijn stappen terug. Hij baant zich een weg naar binnen. Op zoek naar mijn moeder. Maar na enkele meters beseft hij het gevaar, loopt opnieuw naar buiten en ontdekt mijn moeder in de angstige massa. Al die tijd stond ze daar. Te springen, te zoeken, te roepen om hem terug te vinden. Snel samen schuilen. Sirenes loeien. 8 doden en verschillende gewonden liggen verspreid op de vloer. De daders zijn verdwenen.

Ken Standaert Kens ouders waren in de Delhaize van Aalst toen de Bende er binnenviel.

Kortstondige blijdschap maar het besef groeit met de minuut. Zij zijn ontsnapt. Een week na de gruwel keren mijn ouders terug naar de Delhaize. Op aandringen van mijn vader opdat mijn moeder haar angst zou overwinnen. Hij toont haar de inslagen van de kogelgaten in de koelkasten die er nog staan. En dan gaan ze terug naar huis net als die avond voor het Sint-Maartenfeest. Met een berg vragen die ze nooit beantwoord zagen. "Wat als? Waarom hier? Hoe kan dit?”, maar ook “Waarom kwam er geen oproep naar mensen die in de Delhaize waren toen ze binnenvielen? En waar kunnen wij terecht als we willen praten?”. Psychologische hulpverlening stond in die tijd nog in zijn kinderschoenen. Vraag het maar aan zij die een geliefde verloren door de Bende.

Vooral mijn moeder had (en heeft) het (nog) altijd moeilijk met wat ze die avond meemaakte. Tijdens mijn jeugd konden actiefilms ten huize Standaert enkel als zij al naar bed was. Te gruwelijk. Een stoel die omvalt op een druk plein in de stad en haar hart staat even stil. Herinnering aan die schoten. Afgelopen vrijdag vertelde ik haar wat ik neergepend had (mede dankzij stadsgenoot en collega Rutger Lievens) en dus op zaterdag in Het Laatste Nieuws zou staan. Ongeloof. En hoop. Bijna 32 jaar later lijkt het voor het eerst echt te bewegen in de zaak die haar leven veranderd heeft. Die het leven van mijn vader veranderd heeft. En die - ook al was ik nog niet geboren - ook op mijn leven een impact zou hebben.

Voor alle slachtoffers en nabestaanden, voor iedereen die door deze gruwel moest meemaken op de één of andere manier, hoop ik dat de bal de komende dagen, weken en maanden blijft rollen tot alles rond deze zaak opgehelderd is. Pas dan kunnen we blij zijn. Dat mijn moeder die avond besloot geen smeerkaas te nemen.