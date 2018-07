De oplossing voor de busvertragingen aan Leopold II-tunnel: "Neem de bus!" Arne Adriaenssens

05 juli 2018

15u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het busverkeer van De Lijn ondervindt in en rond Brussel ernstige hinder omwille van de werken aan de Leopold II-tunnel. De busmaatschappij roept iedereen op om toch zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de hoofdstad te gaan.

Wie tijdens de avondspits Brussel binnen- of buitengaat, stoot op ellelange files. Sinds de werken aan de Leopold II-tunnel op maandag van start gingen, zijn de wegen naar en rond de Koekelbergbasiliek een ware flessenhals.

Ook het busverkeer ondervindt hier ernstige hinder van. Vooral de bussen van De Lijn die langs het gevreesde punt moesten passeren, hadden het gisterenavond moeilijk. Sommigen hadden tijdens de avondspits meerdere uren vertraging waardoor ook andere lijnen in het gedrang kwamen.

Flessenhals

“Het grootste probleem ontstaat aan het Brusselse IJzerplein”, verduidelijkt Sara Jane Deputter, woordvoerder van De Lijn. “Daar zijn geen busbanen waardoor onze chauffeurs samen met al het andere verkeer in een flessenhals terechtkomen.” Het busbedrijf probeerde het verkeer nog langs de andere kant van het station te laten vertrekken, maar ook daar kampten ze met problemen door de drukte.

Als er minder mensen met de wagen komen, kunnen onze bussen beter hun werk doen. Zo raakt iedereen snel en vlot in Brussel." Sara Jane Deputter

“We bekijken momenteel wat we kunnen doen om de situatie zo comfortabel mogelijk te maken voor de reiziger, maar deze eerste dagen en weken moeten ook wij uitproberen wat het beste werkt.”

De ernst van de vertraging varieert van dag tot dag afhankelijk van het autoverkeer in en rond de stad. Het is voor De Lijn dan ook moeilijk in te schatten hoe de avondspits vandaag zal verlopen. Tussen vier en zes is de situatie meestal het ergst.

“We vragen de mensen toch zo veel mogelijk het openbaar vervoer te nemen ”, klinkt het bij De Lijn. “Als er minder wagens op de weg zijn, kunnen onze bussen veel beter hun werk doen. Zo raakt iedereen sneller en vlotter in Brussel."

Geen problemen bij MIVB

Bij hun Brusselse tegenhanger MIVB zijn er geen grote problemen. Ook zij houden de situatie echter nauwkeurig in de gaten.

De werken zullen in totaal drie jaar duren. In die periode zal de tunnel elke nacht gesloten zijn. Enkel tijdens de zomervakanties wordt de verkeersader volledig voor het verkeer afgesloten.