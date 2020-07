Exclusief voor abonnees

De - op één na - strengste politierechter van het land: “Een rijverbod, zo leg je iemand uit dat hij crapuleus veel heeft gezopen”

Politierechter Siegfried Stallaert vonnist streng in Aalst en steekt leermeester Peter D’Hondt naar de kroon

Marc Coppens

09 juli 2020

06u00

