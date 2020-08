Exclusief voor abonnees

De onterecht veroordeelde Syriëstrijder: wij vonden bewijs dat Ahmed Daoudi niet is gaan vechten, maar in een ziekenhuis werkte

Guy Van Vlierden

16 augustus 2020

17u32

Als je Syriëstrijders moet geloven, zijn ze allemaal chauffeur of kok geweest. Gevochten hebben ze nooit, laat staan gemoord. Toen Shariah4Belgium-rekruut Ahmed Daoudi beweerde dat hij als verpleger in Syrië werkte, was er dan ook niemand die hem geloofde. Hij kreeg tien jaar cel en dreigt nu ook zijn Belgisch staatsburgerschap te verliezen. Maar een onderzoek van deze krant wijst uit dat hij de waarheid sprak.