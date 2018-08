De onbescheiden ambitie van Meyrem Almaci (Groen): "14 oktober wordt groene zondag" Dieter Dujardin

24 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 3 "De kracht van verandering ligt vandaag niet bij de N-VA, maar bij de burgers. En die hebben begrepen dat de echte uitdagingen van deze tijd groene antwoorden vergen." Groen-voorzitter Meyrem Almaci legt de lat op 14 oktober onbescheiden hoog. "Het kan weleens groene zondag worden."

"De realiteit bewijst ons gelijk." Met die stelling trok Siegfried Bracke in 2014 de federale kiescampagne van N-VA op gang. Vandaag, op exact 50 dagen van de gemeenteraadsverkiezingen, is het de voorzitter van Groen die het zegt. Almaci's inspiratie? Een drukkend hete vakantie aan de Belgische kust.

"We hebben deze zomer een kantelpunt bereikt. Iedereen heeft aan den lijve ondervonden dat klimaatverandering helemaal niet meer abstract of ver weg is. Nee, het is hier en nu. Plots werd het heel tastbaar dat onze drinkwatervoorraad niet oneindig is. Plots konden we vaststellen hoe hitte en droogte economische schade veroorzaakten: in de landbouw, in de binnenvaart. En gewoon doordat mensen minder productief waren. Maar terwijl steeds meer burgers het begrepen hebben en bewegingen als 'Mei plasticvrij', de Statiegeldalliantie of 'Café Filtré' op poten zetten, presteert de Vlaamse regering het om alle uitdagingen voor zich uit te schuiven. Statiegeld op blikjes komt er niet, de betonstop is niet klaar en het verbod op stookolieketels was maar om te lachen. Een desillusie is het, en de mensen zien dat. Daarom heb ik zoveel vertrouwen in de gemeenteraadsverkiezingen. De thema's die zowel in de steden als op het platteland steeds meer mensen bezighouden - klimaat, mobiliteit, betaalbaar wonen, gezonde lucht - zijn ónze thema's. En in de gemeenten waar we besturen, tonen we aan dat wij wél echte keuzes durven te maken. Daarom denk ik dat 14 oktober wel eens groene zondag kan worden."

Het zou een aanfluiting zijn als u geen forse winst zou boeken, hoor ik u zeggen?

