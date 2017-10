De omgekeerde wereld: inbreker schakelt agent uit met pepperspray en vuistslag EB

17u00

Bron: Belga 0 RV Een inspecteur van de Brusselse lokale politie heeft afgelopen zaterdag in Sint-Jans-Molenbeek een inbreker opgepakt. Dat ging evenwel niet zonder slag of stoot. De inbreker verdedigde zich met pepperspray en sloeg de inspecteur in het gezicht. Desondanks kon de man ingerekend worden, waarna hij door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket.

De inspecteur van de Brusselse politie liep zaterdag op de Vrijheidslaan in Sint-Jans-Molenbeek toen hij iemand "Help, politie, houd de dief" hoorde roepen. Het geroep was afkomstig van iemand die net in zijn woning met geweld overvallen was en de voortvluchtige dader aanwees.



De inspecteur kwam meteen tussen en hield de verdachte tegen terwijl hij duidelijk maakte dat hij van de politie was. De verdachte haalde echter een pepperspray boven, spoot daar tweemaal mee en sloeg de inspecteur vervolgens in het gezicht. Die liet de inbreker niet los en slaagde erin de man tegen de grond te werken. Een patrouille van de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) kwam in versterking en nam de inbreker mee naar het commissariaat.



Het bleek te gaan om een 35-jarige, die al voor verschillende feiten bekend was bij politie en gerecht. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.