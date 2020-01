Exclusief voor abonnees

De namen die blijven terugkeren in het dossier van de Bende van Nijvel

Cédric Maes

08 januari 2020

15u35

Honderden mannen en vrouwen, wiens naam opduikt in het dossier van de Bende van Nijvel, moeten hun DNA-staal afstaan aan het federaal parket. De speurders die het Bende-dossier onderzoeken hopen via de nieuwste technieken een doorbraak te forceren in het onderzoek, dat al meer dan 35 jaar wordt gevoerd. Enkele namen duiken zeer regelmatig op in het dossier en passeerden de voorbije jaren al meermaals de revue. Zij moesten – opnieuw – DNA afstaan, voor anderen zal het de eerste keer zijn dat hun DNA wordt vergeleken met de stalen in het dossier.