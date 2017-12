De nachtmerrie van elke hardrijder: politie denkt aan radar die auto's vanop 600 meter flitst FT

13u41

Bron: DH 0 BELGA De flitspalen die nu langs Belgische snelwegen staan. Ze zijn de nachtmerrie van Belgen die de grens oversteken met Frankrijk: de flitstoestellen die auto's vanop 600 meter afstand in het vizier krijgen. Plots remmen heeft dan geen zin meer want voor je de radar ziet, is het al te laat. De PicoDigiCam, in de vorm van een geweer, zou binnenkort ook naast Belgische autowegen kunnen staan.

De Brusselse krant 'La Dernière Heure' meldt dat het Belgische bedrijf Sirien, dat een groot deel van de flitscamera's levert in ons land, geïnteresseerd is in het Amerikaanse toestel. En ook de federale politie ziet wel graten in het systeem. Intussen heeft het bedrijf al een ontmoeting gehad met de FOD Economie en zijn de eerste tests met het toestel gestart. Dat moet - voor het op onze wegen wordt gebruikt - aangepast worden aan de Belgische wetgeving. CEO van het bedrijf, Michel Niezen, verduidelijkt: "In Frankrijk en Zwitserland bijvoorbeeld schakelt de politie het toestel al veelvuldig in. Bij onze zuiderburen worden de flitsers weliswaar gedragen door een agent. In België moet hij op een statief komen te staan."

PicoDigiCam Het toestel.

Het apparaat, in de vorm van een pistool, heeft extra voordelen: het kan hardrijders flitsen vanop liefst 600 meter afstand en is erg mobiel. Zo kan het makkelijk verplaatst worden naar plekken die voor superflitspalen niet bereikbaar zijn. Ook zal het niet alleen foto's maken, maar zelfs video's. Daarvoor gebruikt het toestel geen flitssignaal, maar een infraroodlaser. Die is niet detecteerbaar met het blote oog. En het signaal meet de snelheid in beide rijrichtingen.

Hoeveel toestellen er aangekocht zullen worden, wanneer en waar ze geplaatst zullen worden, is nog niet bekend. De interesse is er alleszins, dat bevestigt Christophe Brück aan DH. Hij is directeur van de wegpolitie.