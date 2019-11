De moeilijkste puzzel van het jaar is er! Waagt u een kans? ADN

20 november 2019

17u15

Bron: ADIV 14 Daar is hij weer: de uitdagende eindejaarspuzzel van onze militaire inlichtingendienst. Onder de toepasselijke noemer ‘Mission Impossible’ kan je je - alleen of in team - het hoofd breken over 43 originele raadsels.

De tweede versie van de eindejaarspuzzel van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) staat bekend als ‘de moeilijkste puzzel van het jaar’.

Al zitten er deze keer wel ook enkele puzzels in met een lagere moeilijkheidsgraad, zodat die hersenen tussen al het pijnigen door even kunnen bijkomen. Deelnemers krijgen dit jaar ook iets meer tijd om de vragen op te lossen. Én u mag in teamverband werken.

Het doel? Dat blijft hetzelfde: fervente puzzelaars een stevige uitdaging en ontspanning bieden. “Jouw wapens? Vindingrijkheid, inzicht, logisch denken en een goede dosis doorzettingsvermogen”, klinkt het bij Defensie. “Buiten de voldoening om die helse hersenbrekers te doorgronden, wacht er de besten ook een mooie beloning.”

Wil je je kans wagen? Ontdek de ADIV-puzzel en stuur je antwoorden op voor 15 januari 2020.