De moeilijke evenwichtsoefening voor woonzorgcentra: “De één durft niet van de kamer, de ander wil de hele familie knuffelen”

Jeroen Bossaert

25 augustus 2020

05u50

Honderden families zijn het beu dat ze hun ouders of grootouders in woonzorgcentra nauwelijks kunnen bezoeken. "Want wat is zo'n leven dan nog waard?", verzuchten ze. In de woonzorgcentra worstelen ze met de evenwichtsoefening: "Sommige bewoners zitten nog met veel angst voor het virus, kan je dan zomaar alle deuren opengooien?"