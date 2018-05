De moeder van Cyril, slachtoffer van de schietpartij in Luik, getuigt: "De schoten weerklonken. Ik was volledig van slag en de motor sloeg af. De schutter stond aan de kant van Cyril en haalde de trekker over"

31 mei 2018

15u09

Bron: RTL INFO 4 Afgelopen dinsdag is Cyril Vangriecken om het leven gekomen terwijl hij net zijn eindwerk op school had ingediend. Hij was nog maar 22 jaar oud. De dader: Benjamin Herman. Cyrils moeder, Fabienne, zat samen met hem in de auto. Zij was aanwezig bij de moord op haar zoon. Volledig machteloos.

Cyril had net zijn eindwerk ingediend op school. Hij was bijna afgestudeerd en zijn moeder was enorm trots op hem. Ze waren van plan om het te vieren met een lekkere maaltijd. Op de terugweg naar huis namen ze een andere route, omdat ze nog boodschappen moesten gaan doen.

"Mama, er liggen daar twee agenten, dood"

Zijn moeder getuigt tijdens het 1 uurjournaal op RTL INFO: "We stonden aan de stoplichten toen Cyril me zei: 'Mama, er liggen daar twee agenten, dood. Daar op het voetpad'. Ik zette de auto snel in de eerste versnelling en wilde zelfs door het rood rijden. Maar op dat moment weerklonken de schoten al. Ik was volledig van slag en op dat moment sloeg de motor af. De schutter stond aan de kant van Cyril en haalde de trekker over. Het raam brak meteen in duizenden scherven. Ik probeerde weer te vertrekken en hij schoot opnieuw…"

"Wanneer ik zag dat we niet meer konden ontsnappen, heb ik me op mijn zoon gelegd. Maar op dat moment was het al te laat. Zijn mond stond open, net als zijn ogen. Het was duidelijk, mijn zoon was gedood door de kogel. Helaas is dat het laatste beeld dat ik me van mijn jongen herinner. Op dat moment probeerde ik weer te vertrekken met de auto, maar toen zag de dader dat ik me bewoog in de auto. Ik kon wel vloeken… Hij begon ook op mij te schieten met de bedoeling me uit te schakelen. Maar daar is hij niet in geslaagd. Ik heb mijn deur kunnen openen en ben kunnen vertrekken, ondanks alles."

Hij werd afgeleid door het lawaai van leerlingen achter hem en hij wandelt in de richting van het Atheneum Léonie De Waha. De hele tijd bleef hij schieten.

"Waarom hij en niet ik?"

De moeder vertelt verder: "Voor mij is het heel pijnlijk dat ik mijn zoon verloren heb. Ik heb er niks aan kunnen doen. Wat voor mij ook nog pijnlijk is, is het feit dat ik mezelf afvraag: 'Waarom hij en niet ik?' Want ik ben een moeder. Ik ben ook verdrietig, omdat zulke moordpartijen op onschuldige mensen al verschillende keren hebben plaatsgevonden, zowel bij ons als in andere landen. Het is al zo vaak gebeurd... En deze keer gebeurde het bij ons. Moet er nog meer verdriet en gemis zijn? Zal dat nog lang blijven doorgaan?"

