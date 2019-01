De meest opvallende uitspraken van Etienne Vermeersch: “Negationisme mag niet verboden zijn” kg

24 januari 2019

16u36

Bron: Knack, De Standaard, Etiennevermeersch.be, Humo 0 Filosoof en opiniemaker Etienne Vermeersch is vorige week vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden, zo werd vandaag bekend. Vermeersch stond bekend als een overtuigd atheïst, een scepticus, maar vooral ook als iemand die niet verlegen zat om een provocerende uitspraak. Een overzicht van zijn meest opvallende quotes.

Over het geloof:

“Als God bestaat, dan zal ik hem op het matje roepen.”(Etiennevermeersch.be, datum onbekend)

“Ik heb nooit last gehad van mijn katholieke opvoeding, zoals sommige van mijn opponenten wel eens beweren. Mijn geloofscrisis (op jonge leeftijd) had niets met mijn jeugd, alles met studie te maken. Ik ben evenmin islamofoob, omdat ik geen fobieën ken, maar ik ben net zo goed een tegenstander van de islam als van het katholicisme en andere vormen van het christendom.” (Etiennevermeersch.be, datum onbekend)

“God zal het je niet kwalijk nemen wanneer je geen hoofddoek kan dragen. Wie daar heel fanatiek op staat, is in strijd met de Koran.” (Vacature.com, 6/04/2012)

Over rationeel denken en vrije meningsuiting:

“In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheorie aan. Die cultuur heeft zelfs voor minderjarigen de doodstraf. Die cultuur is achterlijk, zal ik ook zeggen. Wanneer ik nu zeg dat in de islamlanden maar twintig procent of minder de evolutietheorie aanneemt. Dan mag ik toch ook zeggen dat die nog meer achterlijk zijn?” (Reyers Laat, 6/05/2010)

“Negationisme, waardoor je bijvoorbeeld niet mag zeggen dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden, mag niet verboden zijn. Al kan je dat verbod wel enigszins aanvaarden zolang er nog dichte familie leeft van mensen die daar vermoord zijn. Maar binnen twintig jaar moet dat verbod afgeschaft worden.” (De Zondag, 03/01/2016)

“Mensen die in astrologie geloven? Je zou ze onmiddellijk 30 punten van hun IQ moeten aftrekken!” (Etiennevermeersch.be, datum onbekend)

Over overbevolking:

“Migranten in ons land hebben te veel kinderen.” (De Standaard, 2/11/2011)

“Op een eindige aardbol kan de bevolking niet onbeperkt blijven groeien.” (Etiennevermeersch.be, datum onbekend)

“Ik zou een belangrijk deel van de ontwikkelingssamenwerking laten uitdelen in premies aan vrouwen die zich laten steriliseren.” (Knack, 26/10/2011)

Over zijn relatie:

“Ik heb wel eens in een tv-programma gezegd dat ik naar de hoeren geweest ben maar mijn vrouw wist dat al lang. Daar kwam ook geen relatie aan te pas, ik moest gewoon weten wat dat was.” (Psychologies, 6/06/2012)

“Het grote voordeel in onze relatie is: ik ben niet passioneel. Ik ben eens veertien dagen passioneel verliefd geweest, en toen heb ik gezegd: dat is nu gedaan.” (Humo, 10/05/2011)