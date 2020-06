De meest gestelde vragen over nieuwe maatregelen beantwoord: liever niet knuffelen en nog even alleen winkelen HLA

04 juni 2020

11u49

Bron: VTM Nieuws, Belga, eigen berichtgeving 6 De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren een heel reeks versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Premier Sophie Wilmès (MR) klonk bemoedigend: “Alles is toegestaan, op enkele uitzonderingen na.” Vanaf maandag kan u uw sociale kring opnieuw verder uitbreiden, en mag u met een gezelschap van tien personen opnieuw op café of restaurant. Toch riepen deze nieuwe maatregelen opnieuw enkele vragen op. In dit overzicht bundelen wij de meest gestelde vragen, en geven we een antwoord.



Mogen we opnieuw knuffelen en kussen met vrienden en familie?

Net voor aanvang van de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat de afstandsregels blijven gelden. Helemaal op het einde van die persconferentie nuanceerde premier Wilmès dat: “Probeer uw vrienden niet te kussen of te begroeten vanop een te kleine afstand”, aldus de eerste minister, “Maar we weten dat het niet altijd gemakkelijk is, en we hebber er begrip voor.” Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) herhaalde ‘s avonds in het VTM Nieuws dat “handen geven, kussen en knuffelen” nog niet aan de orde is. “Je mag dichterbij komen, dus die anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar fysiek contact mag toch nog niet.”

Professor Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, hoopt dat mensen het knuffelen en kussen nog even uitstellen. Hij reageerde eerder op de dag ontgoocheld op de “grijze zone” die gecreëerd werd tijdens de persconferentie: “Er wordt de nadruk gelegd op de afstand, maar we mogen wel eens zondigen, ‘als het niet lukt’”, zei hij. “Dat maakt het wat moeilijk. Ik had meer duidelijkheid verwacht van de politiek.”

Mag ik als 65-plusser mijn kleinkinderen afhalen van school en thuis opvangen?

Grootouders die samen met hun kleinkind in ‘een bubbel van vier’ zaten, kregen na de vorige versoepeling al groen licht om op hun kleinkind te passen, “indien ze niet tot een risicogroep behoren”. Nu de bubbel wordt uitgebreid, geldt dit in principe voor alle grootouders.

De overheid en de experten werken bovendien nog aan specifieke richtlijnen voor mensen met een gezondheidsrisico, zegt professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie: “We werken aan een genuanceerde boodschap voor deze diverse groep mensen. We willen mensen een handvat bieden, zodat mensen voor zichzelf, in samenspraak met hun behandelende arts, de juiste afweging kunnen maken”.

Wanneer worden de maatregelen in de woonzorgcentra versoepeld?

Nu de meeste woonzorgcentra virusvrij zijn, komen almaar meer rusthuisbewoners en hun familieleden op tegen de strenge maatregelen die daar nog gelden. Op de persconferentie gisteren bleef het stil over de rusthuizen, aangezien het de taak is van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorg om daarover knopen door te hakken. “We hebben de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad afgewacht”, zegt Karine Moykens, hoofd van de taskforce, daarover. “Nu de sociale bubbel groter mag, willen wij ervoor zorgen dat ook rusthuisbewoners weer meer bezoek mogen ontvangen. We willen het ook weer mogelijk maken dat mensen eens mee naar huis kunnen, zoals dat in de gehandicaptensector al mag. Maar eerst moet de projectgroep een volledige evaluatie maken. Over één tot twee weken volgt de beslissing”.

Mogen we opnieuw samen winkelen?

De winkels zijn al even opnieuw open, maar er gelden nog steeds strenge maatregelen. Winkelen moet alleen en je mag niet langer dan 30 minuten in een winkel blijven. Die regels zullen nog even zo blijven, legt professor Vlieghe uit: “Op gezette tijden worden de in voege zijnde maatregelen herbekeken, maar dat is nu nog niet aan de orde”, klinkt het. “We moeten nog even kalm aandoen.”

Wanneer mogen we terug gaan feesten?

Op 8 juni mogen de cafés en restaurants, na een sluiting van bijna drie maanden, opnieuw de deuren openen. Klanten moeten echter steeds aan tafel blijven zitten, en om 1 uur ‘s nachts moet alles dicht. Nachtclubs, discotheken en fuiven mogen al zeker niet openen vóór eind augustus. Om echt te feesten moet er dus nog wat geduld uitgeoefend worden. “Feestjes hebben vaak te maken met dansen, nauwer contact en luid roepen tegen elkaar. Dat zijn allemaal dingen waar heel veel risico op overdracht is”, aldus professor Vlieghe.

Ook wie een groots huwelijksfeest wil houden, moet nog even geduld uitoefenen. Vanaf 1 juli mogen feestzalen opnieuw opstarten, maar ook zij moeten zich houden aan strenge maatregelen. Zo mogen er maximaal 50 gasten aanwezig zijn, en moeten die gasten allemaal aan hun eigen tafel (van maximaal 10 personen) blijven zitten. Een buffet of dansfeest is nog steeds uit den boze. Ten vroegste in augustus volgt een eerste versoepeling.

