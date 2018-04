De Lijn zet zondag 18 extra trams in voor Antwerp 10 Miles & Marathon, Kennedytunnel richting Nederland urenlang dicht

20 april 2018

Bron: Belga 1 De Antwerpse binnenstad en Linkeroever zijn zondag opnieuw het decor van het loopevenement Antwerp 10 Miles & Marathon en dat zal naar verwachting opnieuw een grote impact hebben op de mobiliteit. De Kennedytunnel richting Nederland zal urenlang afgesloten zijn, net als de Waaslandtunnel. Om alle deelnemers tijdig van en naar Linkeroever te brengen, zet De Lijn 18 extra trams in op de lijnen 3, 5 en 9.

De extra trams zijn volgens De Lijn allemaal albatros- of hermelijntrams: lagevloertrams met de grootste capaciteit. De extra inzet is geen overbodige luxe: vooral tijdens de uren voor de start van de 10 Miles is het steeds drummen voor een plekje richting Linkeroever. Aan supporters wordt gevraagd Linkeroever te vermijden en plaats te nemen langs het parcours in de binnenstad.

Door het evenement ondervinden verschillende bus- en tramlijnen, die het parcours van een van de afstanden kruisen, hinder. Trams 4 en 8 volgen een andere route op het Zuid, tram 7 rijdt niet tot op het Eilandje en trams 11, 12 en 24 zijn enkele uren lang beperkt tot het Centraal Station.

Park & Ride

Het mobiliteitsplan van de organisatoren richt zich op een combinatie van vervoersmiddelen, afhankelijk van welke afstand je moet overbruggen. Binnen de stad verplaats je je zondag best met de fiets of te voet. Wie verder woont, kiest best voor de tram, eventueel door met de wagen tot aan een Park & Ride te rijden. Met de trein raak je ook binnen het tramnetwerk.

Veerboot

Verder is er een gratis veerboot tussen de twee Scheldeoevers. Die laatste is wel alleen voor voetgangers bedoeld, net als de Sint-Annatunnel. Fietsers kunnen hun rijtuig achterlaten in een van de vele extra fietsenstallingen - bijvoorbeeld op de Scheldekaaien.