De Lijn zet nieuw systeem in om stiptheid te verhogen: Antwerpse bussen staan minuten stil bij 'stiptheidshaltes' rvl

15u40

Bron: Belga 12 Photo News De Antwerpse afdeling van De Lijn past vanaf zondag 10 december de dienstregelingen aan van elf buslijnen in het noorden van de provincie Antwerpen om beter rekening te houden met eventuele verkeersdrukte. Voor het eerst gebeurt dat door middel van "stiptheidshaltes": een tot vier plaatsen op het traject waar een buschauffeur bij vlot verkeer een of twee minuten halt houdt. Bij druk verkeer kan die tijd als buffer worden gebruikt - de chauffeur rijdt dan gewoon door - om vertraging te vermijden.

Het systeem van stiptheidshaltes bestaat al in Duitsland en draagt daar volgens De Lijn bij tot stipter openbaar vervoer. "Eigenlijk spreiden we de bestaande buffer aan het einde van de rit over het hele traject", zegt Tom Van de Vreken van De Lijn Antwerpen.

"Het wachten aan een halte bij vlot verkeer bedraagt slechts een tot twee minuten, de passagiers moeten dus echt niet zo lang blijven zitten. De precieze duur en het aantal haltes hangen af van het traject en de mogelijkheid om ergens stil te staan zonder de rest van het verkeer op te houden. Op deze manier willen we de dienstregeling op papier en in de praktijk zoveel mogelijk laten samenvallen."

Aan de stiptheidshaltes hebben bussen dus de mogelijkheid om - zonder het verkeer te hinderen - enkele minuten te wachten om de reële aankomst- en vertrektijden zoveel mogelijk gelijk te houden met die op papier. Indien de bussen niet moeten wachten (omdat ze op schema zitten of zelfs achterop hinken) wordt er aan de stiptheidshaltes alleen gestopt om passagiers op- en af te laten stappen.

De lijnen die vanaf zondag stiptheidshaltes krijgen, zijn die van de bundels 600 en 700. De Lijn wil het systeem binnenkort - vanaf 8 januari - ook toepassen op de trajecten van de Antwerpse stadsbussen.