De Lijn zet aanbesteding 970 e-bussen stop kv

18 september 2020

05u17

Bron: Belga 0 De Lijn heeft de overheidsopdracht voor de aankoop van 970 elek­trische bussen deze zomer stop­gezet. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Volgens de vervoersmaatschappij is bij de opmaak en het openen van de procedure gebleken dat een "wijzing van de set-up" nodig was om technische, operationele, financiële en strategische redenen. De Lijn bereidt nu de heraanbesteding voor en wil de e-bussen nog altijd vanaf 2023 stapsgewijs in dienst nemen.

Veel mag niet meer mislopen met de aanbesteding. Volgens het Vlaams regeerakkoord moet De Lijn 'uiterlijk in 2025 de stads­kernen alleen nog emissievrij bedienen'. Dat betekent in de praktijk dat in de 13 Vlaamse centrum­steden en in de Vlaamse Rand over vijf jaar alleen nog elektrische bussen rondrijden.