De Lijn wil reservatieplicht voor rolstoelgebruikers afschaffen

14u33

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT De Lijn wil een einde maken aan de reservatieplicht van rolstoelgebruikers voor bus en tram. De Vlaamse vervoersmaatschappij start met een proefproject op vijf meer mobiele lijnen, eentje in elke Vlaamse provincie. Het zijn lijnen met meerdere toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen. Dat heeft De Lijn vandaag gemeld.

Rolstoelgebruikers moeten net als iedereen een rit met bus en tram kunnen maken wanneer ze zelf willen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is. Die toegankelijkheid is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Op vijf meer mobiele lijnen kunnen rolstoelgebruikers voortaan zonder reservatie meerijden. In elke Vlaamse provincie wordt gestart met één traject. In West-Vlaanderen gaat het om de Kusttram, in Oost-Vlaanderen om tram 1 in Gent (Flanders Expo-Evergem), in Antwerpen om tram 15 tussen Boechout en Linkeroever, in Vlaams-Brabant om de Ringbus 600 en 601 in Leuven en in Limburg om lijn 51 tussen Hasselt en Heusden-Zolder.

Drie symbolen, drie factoren

De Lijn zet op die trajecten uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. De toegankelijke haltes zijn zo goed mogelijk gespreid over het traject. Drie symbolen zeggen voor wie de halte toegankelijk is: voor mensen met een visuele beperking en een mobiele beperking zonder en met assistentie.

Of een rolstoelgebruiker mee kan met bus of tram, hangt af van drie factoren: de toegankelijkheid van de haltes, van het voertuig en de beschikbaarheid van een plaats waar de rolstoelgebruiker zich veilig kan opstellen.