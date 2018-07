De Lijn wil af van papieren tickets Belga

12 juli 2018

Bron: mvdb 4 De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn wil in het derde kwartaal van volgend jaar het oude ticketsysteem op de schop gooien. Dat zei topman Roger Kesteloot vandaag bij een gedachtewisseling over het jaarverslag in het Vlaams parlement.

De Lijn is bezig met een overstap op MOBIB, dat op termijn bruikbaar moet zijn op alle vormen van openbaar vervoer in België. Op dit moment staat al 98 procent van de abonnementen op de MOBIB-kaart. Daarnaast bouwt de vervoersmaatschappij ook haar smartphone-app uit, waarmee onder meer tickets en rittenkaarten kunnen worden gekocht. De digitale vervoerbewijzen zijn tot 40 procent goedkoper dan de papieren tegenhanger, maakt De Lijn zich sterk. Zo kost een enkele rit nu 3 euro met een papieren ticket, 2,15 euro met een sms en 1,80 euro via de app.

Begin volgend jaar wil het bedrijf ook alle formules kunnen aanbieden via apps van derde partijen. Dat alles moet toelaten om in het derde kwartaal van 2019 het oude systeem met magneetstrips te verwijderen uit bussen en trams.

Gps-systeem

Daarnaast bouwt De Lijn het nieuwe gps-systeem uit, dat sinds april al zorgt voor nauwkeuriger informatie over de doorkomsten aan de haltes. Het systeem biedt nu al 90 procent correcte informatie aan de haltes. Volgend jaar zal het ook zorgen voor de aankondiging van de haltes door de boordcomputer.