De Lijn werkt aan nieuwe formule voor scholieren en thuiswerkers

14 augustus 2020

05u23

Bron: Belga 0 Vervoersmaatschappij De Lijn bekijkt of ze volgend schooljaar een nieuwe, meer flexibele formule kan aanbieden voor scholieren en thuiswerkers. Maar voor het afgelopen schooljaar komen er geen compensaties voor de maanden van lockdown. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

"De opbouw van onze tarieven en het soort abonnementen wordt regelmatig bekeken en geëvalueerd. Voorlopig ligt er echter nog niets vast. Dergelijke wijzigingen moeten bovendien ook eerst goedgekeurd worden door de Vlaamse regering", zegt Ine Pieters, woordvoerster bij De Lijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dringt in elk geval opnieuw aan op flexibiliteit. "Wat het komende schooljaar betreft, is er nog veel onduidelijkheid. Maar ook hier vragen we aan De Lijn om de nodige soepelheid aan de dag te brengen.”