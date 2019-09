De Lijn waarschuwt voor oplichtingsmail

SPS

05 september 2019

14u34

Bron: Belga

0

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn waarschuwt voor een valse mail die mensen wil oplichten. In de mail wordt gevraagd om een aantal gegevens te bezorgen en 1 euro te betalen, in ruil voor een Lijnkaart (rittenkaart) ter waarde van 50 euro. "Deze mail is vals. We vragen om niet op de link te klikken en de mail te rapporteren bij Safeonweb", klinkt het.