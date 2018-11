De Lijn voert dreigement uit en verplaatst haltes Brussel-Noord door overlast transmigranten: “Het is er nog altijd even vies en vuil” TT

23 november 2018

07u30

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn laat zijn bussen vanaf maandag niet meer stoppen aan de haltes onder het Brusselse Noordstation. Er is nog altijd te veel overlast door transmigranten en die wordt niet aangepakt, zegt De Lijn. De begin- en eindhalte van 30 buslijnen worden verplaatst.

De Lijn zegt dat reizigers te veel overlast ondervinden van transmigranten die zich in en rond het station ophouden, op zoek naar beschutting voor de koude buiten. “Wij hebben een week geleden de autoriteiten, het Brussels Gewest in het bijzonder, tot vandaag de tijd gegeven iets structureels te doen aan de situatie, maar dat is niet gebeurd”, zegt Roger Kesteloot, directeur van De Lijn. “In het belang van onze reizigers en medewerkers hebben we daarom beslist om in te grijpen.”

De Lijn zal de passagiers daarom voorlopig afzetten aan de zijkant van het station aan de hoek Noordplein-Vooruitgangstraat, voor het gebouw van BNP Paribas. De opstapplaats komt op het Rogierplein te liggen.



Nu stoppen er nog 30 buslijnen op 8 perrons onder het station, maar daar komt dus vanaf maandag verandering in. De lijnwinkel op de ondergrondse verdieping van het station gaat ook dicht. “Daar is er heel veel overlast”, aldus Kesteloot. Als alternatief versterkt De Lijn haar loketten in Aalst, Leuven en de stelplaatsen van Dilbeek en Grimbergen.



“Veiligheid en hygiëne in het gedrang”

De Lijn had er eerder mee gedreigd de haltes te verplaatsen en kreeg daarvoor steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het Brussels Gewest is contractueel verplicht de haltes aan het Brusselse Noordstation veilig, net en toegankelijk te maken, zei Weyts. Volgens hem is de situatie aan het station “lamentabel” en komen de “veiligheid en hygiëne van de reizigers en chauffeurs in het gedrang”. “We gaan niet wachten tot er een slachtoffer valt. We zullen die haltes verplaatsen als die deadline zonder gevolg is verstreken”, zei de minister eerder deze week in het Vlaams parlement.

Overleg tussen de bevoegde instanties gisteren leverde opnieuw niets op, waardoor De Lijn nu beslist heeft de haltes te verplaatsen. “Dat is tijdelijk, want we hopen dat de situatie verbetert en het gewest zijn verantwoordelijk opneemt”, zegt Kesteloot nog. “Wij hebben in 1995 al een overeenkomst met het Brussels Gewest afgesloten.” Daarin staat letterlijk dat het gewest belooft om de publieke zones in het Noordstation toegankelijk te maken voor De Lijn en dat ze die zones moet “onderhouden en beheren als een goede huisvader”.

“Ik hoop nog altijd dat er een structurele oplossing komt”, aldus Kesteloot. Hij hoopt ook op een snelle beslissing over de bouwvergunning voor een nieuwe busterminal verderop.