De Lijn verzoend met Brussel: “Beloofd: we kuisen voortaan vaker met nat” Stephanie Romans

30 november 2018

09u34 0 Minstens twee keer per week dweilen met nat, extra vuilnisbakken en nieuwe lampen. Meer was er niet nodig om het conflict tussen De Lijn en het Brussels Gewest te ontmijnen. Vorige maandag schrapte de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij de terminal onder het station omdat het er te gevaarlijk en vuil was. Vandaag stoppen de bussen weer bij hun oude halte.

Was al die ophef daar nu echt voor nodig? “Ik denk dat Brussel een wake-up-call nodig had", zegt De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. “Voordien waren er een hoop goede intenties. In de praktijk veranderde er niets. De voorbije dagen is het busstation al goed gepoetst. Binnenkort krijgen we extra urinoirs, vuilnisbakken en een container speciaal voor het afval van de avondlijke voedselbedeling.” Om de veiligheid te garanderen krijgt de controledienst van De Lijn ook een rechtstreekse lijn met de politie. “We gaan regelmatig overleggen. Dat geeft ons vertrouwen dat Brussel de beloftes zal waarmaken.”

Brussels premier Rudi Vervoort (PS) betreurt dat De Lijn de discussie op de spits heeft gedreven. “Ik ben tevreden voor de reizigers van De Lijn. Verder was dit een slecht theaterstuk dat we hadden kunnen vermijden.” In Brusselse regeringskringen vinden ze dat De Lijn zich heeft laten gebruiken als spreekbuis van de N-VA. “Was er nu echt zoveel drama nodig om af te spreken dat we voortaan twee à drie keer zouden dweilen met nat in plaats van één keer?”

Vervoort wijs er nog op dat de problemen in het station nog niet zijn opgelost. “De transmigranten zijn niet verdwenen. Sterker nog: de N-VA onderhoudt het probleem. Zeker nu de Dienst Vreemdelingenzaken maar een beperkt aantal dossiers per dag wil verwerken. Wie niet aan de beurt komt, gaat naar het Noordstation. Zo krijg je een vicieuze cirkel, voor de migranten én de reizigers.