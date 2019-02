De Lijn verwacht na avondspits opnieuw stiptheidsacties in Limburg ttr

08 februari 2019

18u55

Bron: belga 3 De lijnbussen hebben vandaag tijdens de ochtend- en avondspits volgens het boekje gereden, maar reizigers moeten na de avondspits opnieuw rekening houden met stiptheidsacties van de chauffeurs. De directie en vakbonden van De Lijn hebben vandaag overlegd, maar de acties van de chauffeurs worden in het weekend en maandag mogelijk voortgezet.

De dienstverlening van De Lijn was van maandag tot en met woensdag sterk verstoord. Gisteren en vandaag verliep de ochtend- en avondspits opnieuw normaal. Overdag was er wel hinder door stiptheidsacties van de chauffeurs. Het gaat om ritten waarover de directie met de vakbonden snel een oplossing wil vinden over de rusttijden.

Pauze

Ook vandaag wordt er na de avondspits opnieuw hinder verwacht. De Lijn raadt de reizigers aan om de realtime informatie te volgen om te zien wanneer de volgende bus eraan komt. "De avondspits verloopt normaal in heel Limburg, maar daarna zijn opnieuw onderbrekingen mogelijk. De chauffeurs vangen hun rit wel aan, maar onderweg nemen ze pauze of vangen ze hun volgende rit niet aan", zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn.

Gisteren was er vrij zware hinder, doordat een deel van de chauffeurs overdag na hun rit niet verder reed, geen reizigers meer oppikte of terug naar de stelplaats reed. De vakbonden hadden de chauffeurs nochtans gevraagd om opnieuw aan het werk te gaan en daarbij hun pauze te nemen. Volgens zowel De Lijn als vakbond ACV hebben de chauffeurs vandaag tijdens de daluren hun pauze genomen, maar hebben ze wel gereden.

Aandachtspunten

Vandaag heeft overleg tussen de vakbonden en de zonemanager van Limburg plaatsgevonden. Dat gebeurde in de stelplaatsen Kinrooi en Lanaken. Dinsdag volgen gesprekken in de stelplaats Winterslag. "De vakbonden hebben een aantal aandachtspunten op tafel gelegd, en onze mensen gaan daar nu mee aan de slag om ze te herwerken. Daarna zullen wij terugkoppelen met onze voorstellen", legt Van de Vreken uit.

De acties van de chauffeurs worden in het weekend en maandag mogelijk voortgezet. "In het weekend is het natuurlijk minder druk op de weg, en de pauzes staan door de week meer onder druk. De actie van de vakbonden loopt nog, dus het valt niet uit te sluiten", besluit Van de Vreken.

Beperkte hinder

Volgens de christelijke vakbond ACV zal de hinder voor de reizigers morgen en zondag beperkt blijven. Maandag wordt hetzelfde verloop als vandaag en gisteren verwacht, met stiptheidsacties tijdens de daluren. “De chauffeurs zullen pauzes nemen, maar zorgen dat de mensen op hun werk en thuis geraken. We zullen de acties blijven houden zolang er in de regio Limburg geen akkoord is. We gaan de druk op de ketel houden”, zegt Geert Witterzeel van ACV.

De gesprekken lijken wel de positieve richting uit te gaan. “Het zijn de eerste onderhandelingen in de praktijk en op basis daarvan gaan we verder, maar we zullen het op het einde van de rit bekijken. De geloofwaardigheid van de directie hangt van de resultaten af”, stelt Witterzeel. “De gesprekken in Kinrooi en Lanaken waren wel in een positieve sfeer, dus als het in Winterslag ook zo is, dan ziet het er niet slecht uit.”