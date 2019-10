De Lijn vervangt magneetkaarten door elektronische wegwerpkaart mvdb

22 oktober 2019

16u10

Bron: Belga 168 De Lijn zwaait de papieren magneetkaart uit. Vanaf april volgend jaar zullen reizigers van De Lijn de klassieke magneetkaartjes niet meer kunnen gebruiken op de bussen en trams. De vervoersmaatschappij stapt over op elektronische kaartjes in kunststof. Het blijven wel wegwerpkaartjes die de reiziger niet kan herladen.

De Lijn was voor abonnementen al overgeschakeld op de gepersonaliseerde MOBIB-kaarten, en nu worden ook de papieren magneetkaartjes voor occasionele reizigers (bijvoorbeeld enkele rit, tienrittenkaart en dagpas) gemoderniseerd. Vanaf 1 april 2020 kunnen de oude ontwaardingstoestellen voor die tickets niet meer worden gebruikt. De Lijn stapt over naar iets hardere kaartjes die de reiziger moet scannen in plaats van ontwaarden.



Anders dan bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, waar de tickets op een herbruikbare MOBIB-kaart kunnen, zullen de nieuwe tickets van De Lijn na gebruik waardeloos zijn. “We kozen voor dat systeem omdat het goedkoper is”, klinkt het bij De Lijn. Bepaalde tickets kan de reiziger wel goedkoper via de app van De Lijn aanschaffen.



Wie eind maart nog ritten over heeft op een magneetkaartje, zal die resterende ritten kunnen overzetten op het nieuwe systeem. Hoe dat zal verlopen, werkt De Lijn nog uit.

Geen cash geld

De eerste nieuwe ticketautomaat is al geplaatst in Leuven. Eens dat proefproject op punt staat, is de rest van Vlaanderen aan de beurt. Eerst vervangt De Lijn de oude automaten, daarna komen er extra bij. Na een uitrol van ongeveer drie maanden zullen er een tweehonderdtal ticketautomaten verspreid staan in Vlaanderen. Aan de nieuwe ticketautomaten kan er enkel betaald worden met een debet- of kredietkaart (Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro en Vpay), geen cash geld. Ook de voorverkooppunten en Lijnwinkels schakelen geleidelijk aan over.



Overigens is er nog een nieuwe manier van betalen in de maak. De Lijn voert geleidelijk aan de mogelijkheid in om contactloos te betalen met bankkaarten of betaalapps op de voertuigen. Voor dat systeem is de maatschappij nog aparte terminals aan het installeren. Uiteindelijk wil De Lijn cash betalen bannen op bussen en trams. Voorlopig zijn de tarieven voor contactloos betalen nog gelijk aan die voor het kopen van tickets op de voertuigen, en dus een pak hoger dan in voorverkoop.



