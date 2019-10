De Lijn vervangt magneetkaarten door elektronische kaart mvdb

22 oktober 2019

16u10 0 De Lijn zwaait de magneetkaart uit.

Wie occassioneel tram of bus neemt, zal binnenkort gebruik moeten maken van een elektronische kaart die gescand moet worden bij elke op- of overstap, meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vandaag. De magneetkaart verdwijnt, maar blijft nog bruikbaar tot eind maart 2020. Volgens De Lijn is scannen makkelijker en vlotter dan het traditionele ontwaarden.

De Lijn zorgt voor de installatie van nieuwe ticketautomaten die vervoerbewijzen op een elektronische kaart zullen verkopen. In Leuven is het eerste geplaatst. Eens dit pilootproject op punt staat, is de rest van Vlaanderen aan de beurt. Eerst vervangt De Lijn de oude automaten, daarna komen er extra bij. Na een uitrol van ongeveer drie maanden zullen er een 200-tal ticketautomaten verspreid staan in Vlaanderen.

Geen cash geld

Aan de nieuwe ticketautomaten kan er enkel betaald worden met een debet- of kredietkaart (Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro en Vpay), geen cash geld.



Vanaf 1 april 2020 zullen de ontwaardingstoestellen voor magneetkaarten niet langer gebruikt kunnen worden op de voertuigen. De Lijn raadt haar reizigers dan ook aan om eerst hun magneetkaarten op te gebruiken.