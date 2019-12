De Lijn stuurt alle 5.300 chauffeurs op cursus EHBO MAC/PKM

12 december 2019

Vanaf januari zit in de opleiding van nieuwe buschauffeurs van De Lijn een verplichte EHBO-cursus. Ook de ruim 5.300 chauffeurs die al aan de slag zijn, worden binnen de vijf jaar allemaal op cursus gestuurd. Dat zo'n opleiding nuttig is, bewees een chauffeur gisteren, toen hij een bewusteloze man reanimeerde. Hij leerde de kneepjes bij zijn vorige werkgever.

Buschauffeur Marc Mys (54) aarzelde gisteren geen ogenblik toen hij werd gealarmeerd over een bewusteloze man in het stationsgebouw van Sint-Niklaas. In afwachting van de komst van de hulpdiensten startte hij met de reanimatie en gaf hij tien minuten hartmassage. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar dankte zijn leven aan het koelbloedige optreden van Marc. Die is al sinds 2008 in dienst bij De Lijn maar leerde EHBO bij zijn vorige werkgever. Hij pleit al langer om ‘Eerste Hulp’ te integreren in de opleiding van chauffeurs.

En dat gaat ook gebeuren. “Vanaf januari is EHBO geïntegreerd in de opleiding vakbekwaamheid rijbewijs D”, zegt Ine Pieters, woordvoerster van De Lijn. “Ook de ruim 5.300 chauffeurs die vandaag aan de slag zijn, zullen binnen de vijf jaar worden bijgeschoold. De opleiding duurt één dag waarna ze geen officieel EHBO-diploma krijgen, maar wel alle basiskennis verwerven. Ze leren reanimeren, maar leren ook bij over wondzorg en over hoe ze verbanden kunnen aanleggen. Daarnaast leren ze ook symptomen herkennen en hoe ze moeten reageren wanneer iemand een hersenbloeding of een hartaanval krijgt. Gedurende de opleiding wordt geoefend op simulatiepoppen. Er is een schriftelijke proef, maar er is geen echt examen aan verbonden.”