De Lijn staakt: "Reken er niet op dat u vrijdag met bus of tram op bestemming raakt" FT

14 februari 2018

10u42

Vrijdag wordt grote hinder verwacht bij de trams en bussen van De Lijn. Het personeel houdt die dag een 24-urenstaking, uit protest tegen een aangekondigde reorganisatie.

De directie van De Lijn raadt haar reizigers aan om vrijdag niet te rekenen op bussen en trams om op bestemming te raken. De vakbonden zijn het niet eens met de plannen van de directie om te snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden, en hebben een stakingsaanzegging ingediend.

De directie wees er nochtans op dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Wel worden bedienden niet vervangen bij hun pensioen of een spontaan vertrek. Een poging om iedereen te verzoenen, leverde uiteindelijk niets op. En dus wordt er vrijdag 24 uur lang gestaakt.

In een persbericht zegt de directie "ernstige hinder" te verwachten. Ze raadt reizigers dan ook aan om een alternatief te zoeken voor de verplaatsingen die men wil maken. Omdat ook bedienden zullen staken, zal ook de informatie over de exacte hinder - waar, wat, hoe - waarschijnlijk niet volledig zijn.

"De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen", maakt topman van De Lijn, Roger Kesteloot, zich sterk. "We maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt." Hij wijst er ook op dat er een betere omkadering komt voor de chauffeurs en meer autonomie voor de technici. "Ik wil nu met de vakbonden constructief afspraken maken over de verdere verfijning van het model, over de procedure van invulling en over begeleidende maatregelen", besluit de topman.