De Lijn staakt op vrijdag 16 februari Toon Royackers

02 februari 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 27 Op vrijdag 16 februari is er een stakingsaanzegging voor vervoersmaatschappij De Lijn in heel Vlaanderen. Dat is zopas vernomen van enkele vakbondsmensen in Limburg.

Zoals bekend is er een herstructurering bezig bij De Lijn en worden verschillende diensten van de regio's gecentraliseerd in Mechelen. De bonden vrezen daardoor voor banenverlies en een afbouw van de dienstverlening.

Vuile toiletten of gesloten wc's

De socialistische transportvakbond BTB trekt overigens opnieuw aan de alarmbel over de moeilijkheden die chauffeurs bij De Lijn ondervinden bij een toiletbezoek. Ze hebben vaak te kampen met vuile toiletten of gesloten wc's. Soms moeten ze zelfs betalen voor een wc-bezoek.

Vooral bij de chauffeurs die werken voor busmaatschappijen die in onderaanneming voor De Lijn rijden, duiken de laatste weken weer klachten op over hun zoektocht naar een toilet.

"Er zijn wel toiletten bijgebouwd, maar de problemen blijven", aldus BTB-er Steven Steyaert. "In Menen moeten de buschauffeurs betalen voor hun toiletbezoek in het station. In Brussel-Noord zijn bijvoorbeeld de toiletten enkel toegankelijk voor eigen chauffeurs van De Lijn, niet voor de pachtbedrijven. En in Leuven zijn de vrouwentoiletten gesloten". De BTB-secretaris klaagt ook het gebrek aan hygiëne aan. "Er zijn wc's die maar één maal per maand worden gekuist". De vakbond vraagt in een brief aan de Lijn en Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts een oplossing voor de wc-problematiek.