De Lijn scoort vooral bij hogere sociale klassen: "Een gevolg van de tariefverhogingen" SVM

04 mei 2018

17u54

Bron: Belga 0 Het profiel van de reizigers bij De Lijn neigt steeds meer naar de hogere sociale klassen. Dat blijkt uit een profielmeting van de reizigers door onderzoeksbureau GfK.

Volgens het onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd bij 6.503 Vlamingen, blijkt dat de penetratiegraad van De Lijn is gestegen tegenover 2015. Vorig jaar maakte 54 procent van de Vlamingen wel eens gebruik van De Lijn, twee jaar eerder was dat nog 49 procent.

Forse stijging bij 25- tot 44-jarigen

Wat opvalt is een forse stijging van het gebruik bij 25- tot 44-jarigen. Ook andere leeftijdscategorieën gingen er op vooruit, enkel de 65-plussers lieten een daling optekenen. Zij nemen minder de bus of de tram om naar de winkel of op bezoek te gaan.

Het is vooral de actieve bevolking die steeds meer gebruik maakt van De Lijn. Er werd een forse toename opgetekend bij de hogere sociale klasse. Bij de mensen die nooit de bus of de tram nemen, stijgt het aandeel van de lagere sociale klassen. Wie nooit met De Lijn reist, woont doorgaans landelijk en heeft vaak meerdere wagens in het gezin. Steeds meer mannen gebruiken De Lijn, maar de hoofdmoot van de reizigers is nog steeds vrouw.

"Ze voelen het in hun portemonnee"

Volgens Joris Vandenbroucke van sp.a zijn de verschuivingen in het profiel toe te schrijven aan de tariefverhogingen. "Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen voelen die het meest in hun portemonnee", stelt hij. "Dat zij nu aan het afhaken zijn, betekent dat die tariefverhogingen de sociale opdracht van De Lijn ondergraven. Veel senioren en mensen met een laag inkomen hebben immers geen alternatief voor bus en tram."

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet gisteren nog noteren dat De Lijn "op een kantelpunt staat". Hij wil de vervoersmaatschappij meer vraaggestuurd maken, met een hogere kostendekkingsgraad en meer investeringen.