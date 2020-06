De Lijn schreef 5,4 miljoen euro aan boetes uit in 2019 kv

15 juni 2020

18u09

Bron: Belga 1 De Lijn heeft vorig jaar 37.918 boetes uitgeschreven voor zwartrijden, overlast of het verhinderen van de doorstroming. In totaal ging het om 5,4 miljoen euro aan boetes, waarvan de helft of 2,7 miljoen euro werd geïnd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

"Van de 1,8 miljoen reizigers die in 2019 werden gecontroleerd, kregen er 33.583 een boete voor zwartrijden. Daarnaast werden er 899 boetes uitgedeeld wegens het veroorzaken van overlast en 3.426 boetes voor het belemmeren van de dienst van De Lijn in voertuigen, aan haltes of in openbare ruimtes", zegt Maertens. Aan de zwartrijders werd een boetesom van bijna 5 miljoen euro opgelegd. Van dit bedrag werd intussen bijna 2,4 miljoen euro geïnd.

Maertens merkt op dat het aantal gecontroleerde reizigers in 2019 fors is gedaald. In 2018 was er nog sprake van bijna 2,7 miljoen gecontroleerd reizigers. "Volgens De Lijn ging het om een tijdelijke daling aangezien de werking van lijncontrole werd gereorganiseerd en gecentraliseerd", zegt Maertens. "Deze reorganisatie moet leiden tot een correctere en gerichtere inzet van de lijncontroleurs. Hierdoor moeten de uitgevoerde controles in de loop van 2020 weer toenemen”, legt Maertens nog uit.