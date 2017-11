De Lijn: "Rolstoelgebruikers moeten net als iedereen een rit kunnen maken wanneer ze zelf willen." Merendeel haltes echter niet aangepast SI

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2 BELGAONTHESPOT De Lijn wil een einde maken aan de reservatieplicht van rolstoelgebruikers voor bus en tram. De Vlaamse vervoersmaatschappij start met een proefproject op vijf meer mobiele lijnen, eentje in elke Vlaamse provincie. Dat heeft De Lijn vandaag gemeld. Uit cijfers blijkt echter dat de meeste haltes niet aangepast zijn aan mensen met een handicap. De oplossing daarvoor bevindt zich bij de wegbeheerders.

Op vijf meer mobiele lijnen kunnen rolstoelgebruikers voortaan zonder reservatie meerijden. In elke Vlaamse provincie wordt gestart met één traject. In West-Vlaanderen gaat het om de Kusttram, in Oost-Vlaanderen om tram 1 in Gent (Flanders Expo-Evergem), in Antwerpen om tram 15 tussen Boechout en Linkeroever, in Vlaams-Brabant om de Ringbus 600 en 601 in Leuven en in Limburg om lijn 51 tussen Hasselt en Heusden-Zolder.

De Lijn zet op die trajecten uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. De toegankelijke haltes zijn zo goed mogelijk gespreid over het traject. Drie symbolen zeggen voor wie de halte toegankelijk is: voor mensen met een visuele beperking en een mobiele beperking zonder en met assistentie.

"De test op deze vijf lijnen is een eerste stap. Rolstoelgebruikers hoeven hun rit niet langer een dag vooraf te reserveren", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. Een volledige afschaffing van de reservatie is de volgende stap. "Op de meer mobiele lijnen combineren we bussen en trams met een lage vloer en oprijplaat.

Wegbeheerders moeten actie ondernemen

De Lijn vindt dat rolstoelgebruikers net als iedereen een rit met bus en tram moeten kunnen maken wanneer ze zelf willen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is.

Net daar knelt het schoentje. Uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg aan De Lijn blijkt namelijk dat de meeste bushaltes in Vlaanderen niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zo zou slechts 26% van de haltes toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel die hulp krijgen van iemand anders. Mensen met een rolstoel die geen hulp krijgen, kunnen slechts aan 10% van de haltes opstappen. Voor blinden is de situatie nog schrijnender: slechts 5% van de haltes zijn aangepast aan hun noden.

Volgens Kesteloot ligt de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid bij de wegbeheerder: "De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de haltes, wij voor die van onze voertuigen. De wegbeheerders zijn de steden, gemeenten en het Vlaamse Gewest." Als steuntje in de rug inventariseerde De Lijn de voorbije maanden haar bijna 36.000 haltes.

Tegen eind dit jaar is 93 % van de bussen toegankelijk. Daarnaast zorgen toegankelijke trams voor 70% van de dienstverlening op de sporen. Tegen 2020 moeten alle bussen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Bij de trams is dat 85% tegen 2025. "Na drie maanden evalueren en verfijnen we onze aanpak. Zo kunnen we werk maken van de uitbreiding", stelt Kesteloot.

"Met de afschaffing van de reservatie verdwijnt een enorme drempel die reizigers met een beperking vaak ervaren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De minister roept de steden en de gemeenten wel op om actie te ondernemen, zodat naast de voertuigen ook de haltes toegankelijker gemaakt kunnen worden.