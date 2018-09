De Lijn roept op tot meer respect: "Geef elkaar een complimentje" JL

05 september 2018

16u49 0 De Lijn heeft een nieuwe hoffelijkheidscampagne afgetrapt. Die draait ditmaal niet rond het vermijden van ongewenst gedrag, maar wel rond het delen van positieve ervaringen en complimentjes tussen reizigers en chauffeurs. De Lijn wil de boodschappen online bundelen en vervolgens voorbeelden ervan in het straatbeeld en op bussen aanbrengen om anderen aan te steken. "Hoffelijkheid is besmettelijk: wat je krijgt, geef je ook door", meent Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Vorig jaar telde De Lijn net geen 2.800 geregistreerde incidenten op bussen en trams rond een gebrek aan respect ten opzichte van chauffeurs of medereizigers. Het gaat om verbale agressie (72 procent), persoonlijke beledigingen (17 procent) en pesterijen zoals belletjetrek (11 procent).

Het aantal incidenten is al jaren stabiel. "2.800 lijkt misschien veel, maar we hebben het hier wel over een totaal van zowat 11 miljoen ritten", stelt Weyts. "Bovendien geeft 93 procent van de reizigers aan gematigd of zeer tevreden te zijn en geeft 70 procent een onderscheiding aan de chaffeurs. Daar hoor je echter veel minder over dan over incidenten en dat wil De Lijn nu veranderen."

"Klemtoon op respect en complimenten"

Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot stelt dat de nieuwe hoffelijkheidscampagne een soort verlengstuk is van de vorige, die onder meer opriep om je muziek niet te luid te zetten op de bus of tram en om je voeten niet op de bank voor je te leggen. "Daar blijven we toe oproepen, maar de klemtoon ligt nu op respect en complimenten."

Complimentjes van reizigers en chauffeurs aan elkaar zijn welkom op www.delijn.be/dankje. Berichten die al werden ingestuurd zijn bedankjes om een vrouw met een buggy te helpen, een vergeten voorwerp terug te bezorgen of op te komen voor iemand die werd lastiggevallen.