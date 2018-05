De Lijn plant digitale versie van alle vervoerbewijzen IB

04 mei 2018

05u00

Bron: Belga 3 De Lijn wil zijn aanbod aan digitale vervoersbewijzen dit jaar nog verder uitbreiden. Na de sms-tickets en m-tickets voor één rit en de digitale tienrittenkaart m-card, zitten er nog digitale dagpassen en een digitaal ticket voor evenementen in de pijplijn. Dat meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij in een persbericht.

Met de m-card lanceerde De Lijn eerder dit jaar als eerste in België een digitale tienrittenkaart via de smartphone. Die kost 15 euro en is daarmee 1 euro goedkoper dan de traditionele papieren tienrittenkaart. De m-card is te koop via de app van De Lijn, maar ook via de externe aanbieder Olympus Mobility. Die laatste richt zich op bedrijven.

Digitaal alternatief

"De m-card10 is een digitaal alternatief voor de intussen 27 jaar oude papieren Lijnkaart", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. De Lijn wil dit jaar een digitale versie van al haar vervoersbewijzen hebben. Er zitten nog een digitale dagpas en een digitaal ticket voor evenementen in de pijplijn. "Zo stomen we ons klaar voor bussen en trams zonder cash aan boord", aldus Kesteloot.

Jaarlijks gaan er bijna 2 miljoen papieren tienrittenkaarten over de toonbank. Van het m-ticket werden sinds de lancering in september 2016 al meer dan 600.000 stuks verkocht.