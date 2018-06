De Lijn past in juni dienstregeling voor scholen aan omwille van examenperiode bvb

05 juni 2018

17u25

Bron: Belga 0 De Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn past in juni omwille van de examenperiode de dienstverlening van en naar tal van scholen aan, zodat scholieren na hun examens rond het middaguur vlot en veilig weer thuis kunnen geraken. Terwijl er een aantal nieuwe schoolritten uitrijden, worden er andere geschrapt. Voor meer info verwijst De Lijn door naar de routeplanner op www.delijn.be, de app van De Lijn of 070 220 200.

De periode waarin er volgens de examendienstregeling gereden wordt, verschilt wel per periode. In Antwerpen is dat het geval van 4 tot en met 26 juni, in Limburg van 11 tot en met 22 juni, in West-Vlaanderen van 14 tot en met 26 juni en in Oost-Vlaanderen van 11 tot en met 25 juni. In Vlaams-Brabant geldt de examendienstregeling van 7 tot en met 22 juni in de regio's Hageland en Dilbeek en van 11 tot en met 22 juni in de regio's Leuven en Grimbergen.

In de zomervakantie rijden bussen en trams volgens de zomervakantieregeling.