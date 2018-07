De Lijn past 70 bus- en tramlijnen aan voor minder mobiele reizigers kg

24 juli 2018

10u45

Bron: Belga 0 Op dit moment zijn 95 procent van de bussen en 70 procent van de trams van De Lijn toegankelijk voor reizigers met een beperking, maar slechts een kwart van de haltes is aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigt daarom investeringen aan. "Na een geslaagd proefproject worden nu 70 lijnen omgevormd tot 'meer mobiele lijnen' met toegankelijke haltes en voertuigen", zegt Weyts dinsdag.

De N-VA'er heeft het over een "absurde situatie", waarbij slechts 26 procent van de haltes toegankelijk is, en zonder assistentie is dat slechts 10 procent. Op een "meer mobiele lijn" rijden enkel volledig toegankelijke voertuigen, zijn zeker de helft van de haltes toegankelijk en minimum 30 procent ook zonder assistentie toegankelijk.

Weyts maakt 3 miljoen vrij voor investeringen, en roept de nieuwe lokale besturen op om hetzelfde te doen. Weyts' investering betekent concreet onder meer dat de haltes van de kusttram over de hele lengte verhoogd zullen worden.

Proefproject

In het begin van deze legislatuur richtte Weyts een begeleidingsgroep op, bestaande uit minder mobiele reizigers, om de problematiek van de slecht toegankelijke haltes "planmatig" aan te pakken. Alle 36.000 haltes werden gescreend op hun toegankelijkheid voor elke beperking en werden gelabeld.

Het voorbije half jaar liep ook een proefproject, met in elk van de Vlaamse provincies één "meer mobiele lijn". Tijdens die periode voorzag De Lijn in een volledige toegankelijkheid zonder voorafgaande reservatie. Op basis van de positieve evaluatie van alle gebruikers en chauffeurs, wordt het project nu uitgebreid met nog eens 65 extra toegankelijke lijnen bovenop de vijf uit het proefproject. "We gaan sneller vooruit door geconcentreerd haltes aan te pakken op belangrijke bedieningslijnen", aldus Weyts.

Op andere lijnen moeten reizigers met een beperking hun bus of tram nog 24 uur op voorhand reserveren.