De Lijn onderzoekt klacht over biddende buschauffeur Stéphanie Romans

07 februari 2019

14u39 2 De Lijn onderzoekt een klacht over een chauffeur die tijdens de rit stopte om te bidden achterin zijn bus. De bestuurder van lijn 30 (Waterpoort - Berchem Station - Sint-Jansplein) zou zich dinsdag om 14 uur een kwartier langs de kant van de weg geparkeerd hebben om zijn gebed te doen. “Hij deed zijn jas uit, ging achteraan in de bus, legde zijn jas op de grond en begon te bidden”, aldus de klager. “Het duurde wel 15 minuten.”

“Bidden in een voertuig of aan een eindhalte is verboden. Stoppen tijdens de rit om te bidden is ook niet toegelaten", zegt De Lijn-woordvoerster Inge Debruyne. “In lokalen mag het wel op voorwaarde dat het discreet gebeurt.” De Lijn bekijkt wat er juist gebeurd is en gaat in gesprek met de buschauffeur.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) deelde de foto van de biddende buschauffeur op Twitter. Die geneerde meteen veel felle reacties. “Wij willen het liever sereen houden. We gaan praten met de buschauffeur om het voorval te bespreken”, zegt Debruyne. Van een sanctie of ontslag is momenteel geen sprake.